Elfen Lied: riscopriamo l'anime che ha ispirato Stranger Things

Stranger Things è una delle serie di punta della piattaforma Netflix, e con l’uscita del primo volume della quarta stagione continua ad ottenere grande successo attirando sempre più spettatori. Ma da dove nasce l’idea originale alla base della serie? Tra le influenze specificato dagli autori Matt e Ross Duffer si trova anche l’anime Elfen Lied.

Nel corso di un’intervista del 2016 Matt ha ammesso di aver preso vari spunti da Akira, il capolavoro del 1988 diretto e scritto da Katsuhiro Otomo, e da una serie che ancora oggi viene ingiustamente eclissata. Nato dalla mente di Lynn Okamoto, e pubblicato originariamente sulle pagine di Weekly Young Jump tra il 2002 e il 2005, Elfen Lied ha ricevuto una trasposizione animata nel 2004 ad opera di Studio Arms e Studio Guts.

La serie ha come protagonista Lucy, una Diclonius, specie non umana caratterizzata dalla presenza di corna sulla testa, e da capacità piuttosto singolari. Sfruttando dei lunghi e resistenti arti invisibili, chiamati Vettori, i Diclonius possono manipolare cose e oggetti come gli umani non potrebbero mai fare. Inizialmente Lucy è trattenuta in una sede governativa dove deve sottostare a continui test e sperimentazioni. Fortunatamente, in un momento di rabbia, riesce ad uccidere chi la tiene in quel luogo e a fuggire.

Questo incipit condivide molti aspetti con Stranger Things e la storia di Undici. Ad aggiungere parallelismi tra le due opere vi è il fatto che entrambe le protagoniste hanno un’amnesia rispetto al loro passato. Va comunque sottolineato che se in un primo momento le due serie possano sembrare simili, il manga e l’anime di Elfen Lied è molto più macabro, brutale e violento in confronto alla serie dei fratelli Duffer.