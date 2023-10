Elodie nuda in 'Red Light', il ritratto della cantante preparato da Milo Manara

Ci sono tanti fumettisti italiani che sono riusciti a farsi un nome nel corso degli anni. Chi riesce a restare ancora nel pieno dell'azione, con collaborazioni di grandissimo spessore, è Milo Manara, fumettista classe '45 noto per il suo stile di disegno molto seducente. L'autore è ancora sulla cresta dell'onda, come dimostrano i suoi lavori.

Presente anche all'Etna Comics 2023, in queste settimane Milo Manara si è concentrato su un lavoro che l'ha portato a collaborare con Elodie, la nota popstar italiana che sta scalando tutte le classifiche. E per continuare la sua produzione, la cantante ha lasciato a Instagram un annuncio che ha fatto certamente felici tutti i suoi fan e non soltanto, anche grazie a un inserto particolare.

Con un post su Instagram, Elodie ha annunciato che nella notte del 5 ottobre sarebbe arrivato "Red Light", un nuovo album con sette canzoni completamente nuove. Nel farlo, però, ha presentato anche la copertina di questo progetto. Come si può vedere nel post in basso, la cantante è stata disegnata completamente nuda, su uno sfondo rosso, con i capelli che coprono il seno e con il pugno ben stretto. A firmare quest'illustrazione? Ovviamente proprio Milo Manara, con il suo stile inconfondibile, taggato dalla stessa Elodie nel suo post.

Un'idea che unisce due aspetti della cultura italiana, il fumetto d'autore con le grandi doti artistiche di Manara e una delle star più influenti della musica contemporanea nostrana. Sapevate che Elodie ha cantato la sigla de I Cavalieri dello Zodiaco?