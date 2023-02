Elon Musk è un fan di Spy x Family? Il meme condiviso dal magnate

Che cosa hanno a che fare Spy x Family ed Elon Musk? All'apparenza nulla, ma il grande successo dell'adattamento animato della spy comedy di Tatsuya Endo sembra aver raggiunto persino il magnate naturalizzato statunitense. Il proprietario di Twitter e Tesla è un fan delle avventure della famiglia Forger?

Spy x Family è stato tra gli anime migliori del 2022 e in brevissimo tempo è diventato una delle serie più chiacchierati. Anya, Loid e Yor Forger sono infatti riusciti a conquistare il pubblico grazie alle loro divertentissime vicende. La popolarità di Spy x Family è cresciuta a tal punto da raggiungere addirittura colui che fino a poco tempo fa era l'uomo più ricco sulla Terra.

Nelle ultime ore Elon Musk ha condiviso sul suo Twitter ufficiale un meme basato sull'anime di Spy x Family. L'immagine, che trovate in calce all'articolo, è basata su uno degli episodi della serie in cui mamma Yor cucina uno dei suoi orribili piatti per Anya e Loid, che dopo un solo boccone finiscono a terra dal disgusto. Il meme in questione recita la frase "Mamma: lascia un formaggio avvelenato per il topo. Io e il topo alle 3 del mattino".

Elon Musk non ha direttamente citato Spy x Family e non sappiamo nemmeno se il magnate conosca davvero la serie del sensei Endo, ma data la sua fama il magnate ha attirato l'attenzione sul medium e sulla famiglia Forger che sta per tornare sugli schermi con l'uscita imminente di Spy x Family Stagione 2.