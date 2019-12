Elsa e Laxus di Fairy Tail sono i protagonisti di un nuovo sketch di Hiro Mashima

Il 2019 è stato un anno fondamentale per la serie di Hiro Mashima, Fairy Tail , vista la conclusione della trasposizione anime con l'ultima stagione. L'ultimo volume del manga è stato pubblicato nel 2017 in Giappone, e l'autore ha voluto continuare il progetto con un sequel, di cui ha di recente condiviso degli sketch.

Cominciato nel luglio del 2018 sul suolo nipponico, Fairy Tail 100 Years Quest è il sequel diretto dell'opera originale di Hiro Mashima. Nonostante siano già stati pubblicati quattro volumi in Giappone, e due in Italia editi da Star Comics, il mangaka continua a stuzzicare i fan di tutto il mondo condividendo diversi sketch sul suo profilo Twitter.

Protagonista dell'ultimo disegno dell'autore è Elsa Scarlett, vestita con un top fatto di quelli che sembrano essere stracci e pronta ad entrare in battaglia con la sua maestosa katana e uno squadro deciso ed intimidatorio. Il mago Laxus Dreyar, in secondo piano, ha invece un'aria abbastanza inquieta, con l'occhio destro, con la sua vistosa cicatrice, rivolto direttamente ai fan. Nonostante non si sappia con certezza lo sketch mostrato potrebbe comparire in uno dei prossimi capitoli, o addirittura come copertina di uno dei volumi.

Ricordiamo che attualmente il manga è arrivato al capitolo 41, mentre molti doppiatori della prima serie esprimono la loro speranza per un adattamento anime del sequel.