Emanuela Pacotto: 4 chiacchiere con la voce di Bulma, Nami e Sakura!

Nel corso della giornata di ieri, noi di Everyeye abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con un ospite d'eccezione, l'iconica attrice e doppiatrice italiana Emanuela Pacotto, voce di Bulma, Nami, Sakura e tanti altri incredibili personaggi di anime e videogiochi.

In cima alla news potete recuperare la live trasmessa nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre sul nostro canale Twitch, in cui abbiamo discusso con la doppiatrice dei suoi nuovi e vecchi lavori, della sua passione per il Giappone e delle sue serie anime preferite. Nel corso della diretta Emanuela ha anche risposto alle domande dei fan, rivelando alcuni interessanti retroscena avvenuti in cabina di doppiaggio.

Emanuela Pacotto nasce a Milano nel 1965, e dopo una serie di brevi esperienze a teatro inizia la sua proficua carriera da doppiatrice. Oggi, la sua voce è riconosciuta principalmente per via dei ruoli ricoperti in Pokémon (Jessie del Team Rocket), Dragon Ball (Bulma), Naruto (Sakura Haruno) e soprattutto ONE PIECE, dove da ormai vent'anni presta la sua voce a Nami, inimitabile membro della ciurma di Cappello di Paglia. Potete guardare la diretta completa anche sul canale YouTube di Everyeye Plus.

