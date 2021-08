Emanuela Pacotto diventa una Jedi: eccola all'opera con la spada laser da Star Wars

Emanuela Pacotto è una delle voci italiane più riconoscibili di sempre. Le sue interpretazioni ci accompagnano da tanti anni, avendo doppiato personaggi fondamentali di tanti anime della nostra infanzia come Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto, per citare soltanto i più famosi.

Durante la sua carriera da doppiatrice, ha trovato anche il tempo di concedere interviste a Everyeye su Dragon Ball e la recitazione in generale, ma è particolarmente attiva anche sui suoi social dove pubblica spesso novità sugli anime su cui sta lavorando, oppure sui progetti collaterali come il recente Favolananna. C'è però tempo anche per lo svago, come dimostrato dagli ultimi post della sua pagina Facebook.

Non c'è nessun anime al centro stavolta, dato che Emanuela Pacotto è diventata una Jedi. I guerrieri di Star Wars hanno accolto la nostra doppiatrice tra le sue fila, come dimostrato dal video disponibile in basso. La Pacotto è in barca mentre agita la sua spada laser verde per una splendida performance notturna, con un gran bel contrasto tra il buio della notte e la luce dell'arma di Star Wars.

Intanto sembra ormai certo il ritorno di Pokémon in Italia come fatto intendere dalla Pacotto stessa con un post.