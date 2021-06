Emanuela Pacotto presenta FAVOLANANNA, una raccolta di fiabe

Con grande entusiasmo, sul proprio profilo Facebook ufficiale la nota e amata doppiatrice italiana Emanuela Pacotto ha presentato il libro di FAVOLANANNA, una raccolta di dodici fiabe ognuna dedicata al fanciullo, al bambino presente in noi. Dodici viaggi, dodici sogni per imaprare a guardere il mondo con occhi diversi.

"Avete visto la faccia? È il ritratto della gioia, perché finalmente posso annunciarvi che FAVOLANANNA diventerà un libro", ha detto la voce di Nami e Sakura, tra le altre, in un video pubblicato sulla propria pagina. "È un sogno che si realizza grazie a Corrado Polini, che ha creduto nel progetto. FAVOLANANNA diventa un libro pubblicato da Poliniani Editore".

Questo libro contiene dodici fiabe, scritte dalla Pacotto e illustrate da Michela Frare. FAVOLANANNA debutterà in autunno, ma è già disponibile al preordine esclusivamente sullo shop online dell'editore. Preordinando il libro si otterrà un volume in edizione speciale. L'edizione estiva numerata è disponibile in sole cento unità numerate, autografate e contenenti tavole extra allegate. Sarà possibile acquistare questa limited fino al 31 agosto oppure fino a esaurimento scorte.

FAVOLANANNA permetterà ai lettori di (ri)scoprire i valori di ciò che è per noi più importante, per non smettere mai di sognare. Da poco, Emanuela Pacotto è tornata in sala di doppiaggio per l'edizione italiana di Naruto Shippuden. Da ONE PIECE a Naruto, ecco i cinque personaggi più iconici di Emanuela Pacotto.