Emerge un altro trailer di Steins;Gate 0, il nuovo anime disponibile da domani su VVVVID

Sebbene la stagione primaverile ci abbia già proposto svariati anime di qualità, alcune delle serie più attese dai fan non sono ancora cominciate, come ad esempio Steins;Gate 0, il cui primo episodio verrà trasmesso in Giappone nelle prossime ore.

Per celebrare l’imminente esordio dell’anime, Crunchyroll ha rilasciato un breve trailer - sottotitolato in inglese - in cui la voce narrante di Kurisu Makise/Amadeus anticipa agli spettatori quanto la nuova stagione giocherà con le vite degli storici protagonisti di Steins;Gate e con le menti dei fan, proprio come avvenuto con la serie precedente.

Il cast della serie vedrà il ritorno del doppiatore veterano Mamoru Miyano nei panni del protagonista Rintarō Okabe, mentre la sempre straordinaria Kana Hanazawa sarà nuovamente Mayuri Shiina. È inoltre confermato il ritorno di Tomokazu Seki nelle vesti di Itaru "Daru" Hashida, mentre Asami Imai sarà Kurisu Makise, Saori Goto sarà Moeka Kiryū, Yu Kobayashi sarà Luka Urushibara, Halko Momoi sarò Faris Nyan-nyan, Yukari Tamura sarà Suzuha Amane.

Mentre la serie esordirà in Giappone nelle prossime ore, il primo episodio sarà disponibile con sottotitoli in italiano già da domani sulla piattaforma digitale VVVVID a partire dalle ore 18:00 circa. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale diffusa dalla piattaforma nostrana.

"Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l'incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l'esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio."