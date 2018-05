Emerge il poster di Super Dragon Ball Heroes, nuovo anime promozionale ispirato al gioco

Come scoperto in mattinata, sembra proprio che il più recente videogioco appartenente al brand di Dragon Ball Heroes riceverà a breve una trasposizione animata. In attesa di conoscere i primi dettagli sull’anime promozionale, intitolato Super Dragon Ball Heroes come l’ultimo capitolo della saga videoludica, possiamo già ammirarne il primo poster.

Visionabile in calce all’articolo, la suddetta illustrazione ci mostra quelli che presumibilmente saranno i personaggi più importanti della serie: Trunks e Mai del Futuro, nonché Vegeta, orgoglioso principe dei Saiyan, e l’immancabile protagonista Goku.

Curiosamente, il poster propone una scontro fra Goku Super Saiyan 4 e Goku Super Saiyan Blue, magari per anticipare l’ipotetico scontro fra le due versioni del guerriero, che finalmente risponderebbe alla domanda che da qualche anno attanaglia i fan: è più potente un Super Saiyan 4 o un Super Saiyan Blue?



Purtroppo inedito in Occidente, il brand di Dragon Ball Heroes esplora infatti timeline alternative, mescolando tempo e realtà parallele per proporre ai fan dei sensazioni scontri improponibili nella serie principale del franchise. A ragion veduta, l'ipotetico scontro fra due diverse versioni di Goku - una tratta da Dragon Ball Super e l'altra da Dragon Ball GT - sarebbe più che realizzabile.



Nel poster, intanto, trovano posto anche un redivivo Cooler, fratello maggiore di Freezer, ed un personaggio ancora avvolto nel mistero, il cui sguardo minaccioso non promette nulla di buono. Che sia proprio lui il nuovo nemico di Trunks del Futuro? In ogni caso, secondo i fan nipponici, l’immagine sembrerebbe promettere che l’anime adatterà il medesimo arco narrativo attualmente “in corso” nell’omonimo videogioco, sfortunatamente disponibile nel solo Giappone.

Siete ansiosi di poter finalmente ammirare coi vostri occhi un prodotto legato all'affascinante (e apocrifo) universo di Dragon Ball Heroes?