Emergono dettagli sulla Modalità Eremitica dei Serpenti di Naruto Shippuden!

La Modalità Eremitica è ben nota ai fan di, poiché abbiamo visto diversi personaggi sfoggiare questo antico potere. Grazie a un recente data book, sono emersi ulteriori dettagli sui poteri da eremita derivati dalla connessione con i Serpenti, propria di Orochimaru e Kabuto Yakushi.

Sappiamo, in realtà. che Orochimaru non riuscì mai ad attivare i poteri eremitici, mentre il suo allievo Kabuto Yakushi ci riuscì dopo aver assorbito le cellule del suo maestro. Il ninja, infatti, si recò presso la Caverna dei Draghi, il luogo in cui vivono i Serpenti disponibili a stabilire dei legami con i ninja per effettuare le Evocazioni, governati dall'immenso Eremita Serpebianca.

Proprio su questo luogo, e sulle creature che lo abitano, il nuovo data book di Naruto svela alcuni interessanti dettagli:

"Il boss della Caverna Ryuchi sprigiona un'autorità miracolosa! Il serpente saggio regna nella Caverna dei Draghi, che prende il nome da una regione inesplorata proprio come il Monte Myoboku e la Foresta Shikkotsu.

La sua immensa pelle bianca diventa un tutt'uno con la terra sacra su cui siede, e inietta la sua energia naturale penetrando con le sue zanne chiunque venga ad allenarsi in questo luogo. Si dice che inghiotta coloro il cui corpo non riesce a sopportarlo, trasformandoli in serpenti"

Nella guida, inoltre, non si fa riferimento a quanto sia vecchio esattamente l'Eremita Serpebianca, il sovrano della Caverna dei Draghi, ma si afferma che è certamente una creatura molto antica e che il suo compleanno risale al 6 aprile. Chi preferite, voi, tra serpenti, rospi e lumache?