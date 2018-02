Emergono in rete il cast nipponico ed il primo promo di Dropkick on My Devil!

Nella giornata di ieri, durante un livestream tenuto sulla nota piattaforma, è stato rivelato il primo video promozionale per l’anime tratto da(noto in patria come), il manga disegnato dal senseie serializzato sulle pagine didal lontano 2012.

L’anime esordirà durante la prossima estate sulla rete nipponica BS Fuji e su altri canali. Sebbene il video abbia rivelato che la serie, almeno per quanto riguarda lo streaming, sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video, non ha specificato in quali regioni del globo verrà distribuita, pertanto non sappiamo ancora se questa sarà disponibile anche nel nostro paese. Gli episodi, ad ogni modo, avranno una durata media di 30 minuti circa.



Il cast vocale nipponico incluse Aina Suzuku nei panni di Jashin-chan, mentre Nichika Omori sarà Yurine Hanazono, Miyu Kubota sarà Medusa, Yurie Kozakai sarà Pekora, Chiaki Omigawa sarà Minos, Rico Sasaki sarà Poporon, Riho Iida sarà Persephone, Natsuko Hara sarà Mei Tachibana, Kazusa Aranami sarà Yusa, e Miko Terada, infine, presterà la propria voce a Kōji. I doppiatori principali parteciperanno all’evento AnimeJapan che si terrà a Tokyo il primo 24 marzo, durante la quale saranno distribuiti dei gadget a tema.



Scritta da Yukiwo, questa commedia ruota attorno a Yurine Hanazono, una studentessa che evoca il demone chiamato Jashin-chan. Le due devono ora vivere assieme in un appartamento disastrato nei pressi del distretto Jinbōchō di Tokyo. Qualora Yurine dovesse morire, Jashin-chan potrebbe tornare negli inferi, pertanto trama continuamente di ucciderla.