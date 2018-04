Emergono in rete le descrizioni ufficiali dei nuovi mecha e piloti di Gundam 00

È ormai trascorso più di un decennio dalla creazione di Mobile Suit Gundam 00, ma la prima serie di Gundam ad essere prodotta in alta definizione non è mai stata dimenticata, in quanto ha saputo ritagliarsi un posto speciale nei cuori dei fan del Mobile Suit bianco.

In occasione di un evento speciale tenuto per festeggiare il decimo anniversario della serie, i fan nipponici hanno potuto ammirare una sfilza di nuovi Mobile Suit e piloti anche piuttosto inaspettati. Chiamato ‘Gundam 00 Festival 10 Re:vision’, l’evento tenuto a Tokyo ha invero proposto ai partecipanti uno spettacolo teatrale che ha visto gli attori coinvolti raccontare una storia ambientata dopo il film A Wakening of the Trailblazer (la pellicola che nel 2010 ha concluso le vicende di Gundam 00).



La storia ha introdotto due “nuovi" Mobile Suit e i loro rispettivi piloti. Ve ne proponiamo di seguito le descrizioni ufficiali:

Gundam Exia Repair IV — La quarta versione riparata del Gundam Exia pilotato da Setsuna F. Seiei . Da quando Graham Aker si è unito ai Celestial Being , è lui a pilotare l’unità.

Gundam Dynames Repair III — La terza versione riparata del Gundam Dynames pilotato da Lockon Stratos (Neil Dylandy). Oggi lo pilota Laetitia Erde.

Laetitia Erde — Letitia è un Innovade che ospita i ricordi copiati di Tieria Erde . Possiede lo stesso DNA di Tieria, ma vanta una personalità diversa e individuale.

Graham Aker — Si pensava che fosse morto durante l'invasione degli ELS, ma scelse di assimilarsi agli ELS sotto la guida di Setsuna. Da allora, ha deciso di tornare sulla Terra.

Come annunciato qualche giorno fa, l'opera riceverà un sequel che coinvolgerà personalmente persino Seiji Mizushima, direttore del precedente anime, ma al momento non è chiaro se questa sarà una serie televisiva, un film d'animazione o quant'altro.