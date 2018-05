Emergono in rete i primi spoiler del capitolo 906 di ONE PIECE. Verrà svelato un segreto?

Poco meno di ventiquattro ore ancora ci separano dal lancio del capitolo 906 di ONE PIECE, intanto su Reddit, come ogni giovedì, sono già spuntati i primi succosi spoiler provenienti dal Giappone. A quanto pare assisteremo all’incontro fra due storiche alleate dei Pirati di Cappello di Paglia!

Stando a quanto riportato dall’utente @Den_Den_Mushi, il capitolo 906 di ONE PIECE, intitolato “La Terra sacra di Mariejois”, vedrà i reali dei Regni di Goa e Ryugu penetrare nel Regno dei cosiddetti Draghi Celesti per partecipare all'imminente Reverie. Durante il tragitto, tuttavia, Stelly non vedrà di buon occhio il principe Fukaboshi, che a quanto pare si rifiuterà di avanzare attraverso la tecnologia alimentata dagli schiavi accumulati dai Draghi Celesti.



In seguito Charloss, il nobile mondiale picchiato qualche anno fa da Luffy, ammirerà la splendida principessa Shirahoshi con un binocolo e deciderà di impossessarsene. All’interno di Mariejois, intanto, i reali degli altri regni saranno già riuniti, infatti Vivi e Rebecca, che si riveleranno due spiriti affini, discuteranno su Luffy. Allo stesso modo Shirahoshi, che rifiuterà diverse proposte di matrimonio, parlerà del suo sincero debito di gratitudine nei confronti di Cappello di Paglia. Wapol e la sua regina si dimostreranno invece in disaccordo con Vivi, costringendo Dalton e Kureha a intervenire personalmente sull’argomento.



Nel sesto livello di Impel Down, intanto, Doflamingo domanderà a Magellan se lo stia in qualche modo proteggendo, suggerendo che degli assassini interverranno dall’alto pur di tenere nascosto un certo segreto di Mariejoa che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del potere politico.

Invero poco chiari, gli spoiler suggeriscono infine che nella sacra terra di Mariejois verrà “completato” un cappello di paglia, ma al momento non ci è dato sapere il significato di queste parole, né se l’indumento sia infatti legato al buffo protagonista di ONE PIECE.

Quale sarà, secondo voi, l'inconfessabile segreto menzionato da Doflamingo?