Emergono in rete sempre più teorie sull'attesissimo finale di Dragon Ball Super!

Sin dal principio, ildiha alimentato una vagonata di fan-theory anche piuttosto ingegnose, ma che solo di rado hanno effettivamente previsto il futuro della serie. Una nuova teoria, ad esempio, riguarda il controverso personaggio di...

Dal momento che Dragon Ball Super si avvicina ormai alla conclusione, i fan sono ansiosi di sapere chi vincerà il torneo indetto dai due Zeno. Nella giornata di ieri, l’utente Reddit Ineedtosaveher ha puntato tutte le proprie chips sul tiranno intergalattico Freezer, che nello scorso episodio ha subito un brutale pestaggio da parte di Toppo, il nuovo Dio Della Distruzione. Secondo la sua teoria, Jiren, Goku, Vegeta e Toppo si daranno battaglia fino allo scadere del tempo, mentre Freezer rimarrà privo di conoscenza al limite dell’arena, permettendo al Settimo Universo di vincere la competizione.



L’utente BoredWithoutCause, invece, sostiene che il prossimo episodio proporrà un certo parallelismo con lo scontro fra Vegeta e Majin Bu in DBZ, e addirittura prevede che il Saiyan si sacrificherà in vano per cercare di eliminare Toppo e lasciare a Goku il difficile compito di rimettere le cose a posto. Come anticipato dall’ultimo trailer di DBS, la prossima puntata vedrà infatti Vegeta tentare una mossa molto pericolosa, e lo stesso Goku gli domanda se voglia gettare la propria vita al vento. Che il Saiyan voglia davvero sacrificarsi?



Un’ultima teoria, infine, sostiene che Goku, al termine del Torneo del Potere, esprimerà il desiderio di organizzare un’altra competizione fra un paio d’anni. Almeno secondo l’utente fraudulentecon, questa sarebbe un’ottima scusa che appunto giustificherebbe l’imminente conclusione (o sospensione) di Dragon Ball Super.

Anche voi siete del parere che DBS, almeno per il momento, potrebbe terminare con un immenso cliffhanger?