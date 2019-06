Emergono nuovi chara design di Dragon Ball Super: Broly su Bardak, Gine e Freezer

Alcuni personaggi hanno subito un leggero restyling in Dragon Ball Super: Broly, altri invece hanno fatto il loro debutto assoluto all'interno del franchise di Akira Toriyama. Rivediamoli insieme, grazie a nuovi character design emersi in rete in queste ore, dedicati a Bardak, Gine, Freezer e altri comprimari del lungometraggio.

Come ci riporta l'utente Twitter RenanFNA, infatti, sono stati pubblicati in rete i design ufficiali di personaggi che abbiamo potuto ammirare in Dragon Ball Super: Broly. Le scan ci permettono di ammirare meglio i dettagli dei loro abiti e delle loro fattezze.

Ci riferiamo quindi a Bardak e Gine, i genitori biologici di Son Goku, ma anche a Re Vegeta III e a uno dei suoi fidati consiglieri. In basso possiamo ammirare meglio Bulma, nelle sue tenute estive e invernali, incluso il design del piccolo Trunks, che per l'occasione è stato vestito con abiti più casual rispetto a quelli che indossava in Dragon Ball Z.

Infine, l'ultima carrellata di chara design ci mostrano Freezer, sia nella sua canonica forma finale che nella prima forma in versione giovanile. Il Freezer che compare all'inizio di Dragon Ball Super: Broly, nel flashback ambientato 41 anni prima della storia di Goku, presenta una colorazione più rosata rispetto a quello che debuttò nella saga di Namek in DBZ. Questo perché, a detta dei producer, in quegli anni l'imperatore galattico era chiaramente più giovane, assimilabile a poco più che un ragazzino.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà in home video a breve.