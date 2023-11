Eminence in the Shadow, arriva il poster per la stagione 2: Cid emerge dalle ombre

La seconda stagione dell'anime Eminence in the Shadow è attualmente in corso e il franchise sta andando alla grande. Le light novel originali, scritte da Daisuke Aizawa e disegnate da Tozai, festeggiano il loro quinto anniversario e il protagonista, Cid Kagenou, è diventato sempre più popolare.

La storia di The Eminence in Shadow segue le avventure di Cid Kagenou, un ragazzo che è stato reincarnato in un altro mondo avendo così l'opportunità di ricominciare da capo. Armato della sua immaginazione iperattiva, Cid inizia scherzosamente a reclutare membri per sua organizzazione chiamata Shadow Garden, e inventa un intero retroscena su un culto malvagio che devono sconfiggere. Tuttavia, questi avversari immaginari si rivelano essere veri e Cid è l'unico che non lo sa.

Dopo la key visual rilasciata per Eminence in the Shadow 2, il franchise ha pubblicato anche un nuovo poster dell'anime per il quinto anniversario delle novel disegnato da Makoto Iino, il character design dell'anime. Il poster mette in risalto Cid in una posa che non lo cela minimamente nelle tenebre, anzi, il ragazzo sembra prendersi le luci della ribalta. Se non hai ancora visto l'anime, qui trovi il trailer della prima stagione di Eminence in the Shadow.

Eminence in the Shadow è diventato un successo grazie alla sua storia e al suo protagonista carismatico. Cid Kagenou è un personaggio unico e divertente, che piace a un pubblico trasversale. È un eroe per caso, che si ritrova coinvolto in grandi avventure anche se non ne è consapevole.

L'anime Eminence in the Shadow è un'esperienza divertente e coinvolgente che vi terrà incollati allo schermo. Se siete alla ricerca di un nuovo anime da guardare, questo è sicuramente da considerare.