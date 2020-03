Empyre: un artista della Marvel ha pubblicato la bozza del villain principale

Il prossimo grande evento della Marvel sarà la nuova serie Empyre, che promette di avere delle conseguenze importanti sull'intero universo editoriale. L'artista Valerio Schitti ha pubblicato su Instagram una bozza di quello che dovrebbe essere l'antagonista principale, Hulkling.

Precedentemente, il villain questione è stato protagonista in Lords of Empyre: Emperor Hulkling, dove ha mostrato quanto fosse pericoloso nell'utilizzo della sua arma caratteristica. Il suo vero nome è Dorrek VIII, ed è stato creato da Allan Heinberg e Jim Cheug nel 2005.

Fa parte del gruppo "Giovani Vendicatori", e sul pianeta Terra è noto come Teddy Altman. Parlando delle sue abilità, Hulkling è in grado di padroneggiare il potere mutaforma degli Skrull che gli permette di cambiare il suo aspetto e di rigenerare i propri tessuti, nonostante quest'ultima capacità non sia allo stesso livello del fattore rigenerante di Wolverine. Inoltre, possiede una forza sovrumana ereditata dai Kree.

Qui in basso potete leggere la descrizione ufficiale del primo numero di Empyre, rilasciata lo scorso Dicembre:

"Proprio la scorsa settimana, INCOMING #1 ha piantato i semi per l'evento sconvolgente del 2020, EMPYRE! In questo spettacolare one-shot, i lettori hanno visto il Kree e lo Skrull unirsi sotto un nuovo imperatore, per poi mettersi in viaggio verso la Terra. Con un enorme flotta di guerra che si avvicina, i Vendicatori e i Fantastici Quattro si uniscono in Empyre nell'Aprile del 2020, ma saranno sufficienti per salvare la situazione? Radicata in delle storie che attraversano gli 80 anni di storia della Marvel, la costruzione narrativa che ha aperto la strada a questo evento sarà rivaleggiata solamente dall'enorme impatto sul futuro dell'Universo Marvel!"

Nell'ultimo periodo la Marvel ha presentato i "The Union", un nuovo gruppo di supereroi britannici. In occasione dell'evento Empyre, inoltre, Ghost Rider sfoggerà un nuovo veicolo.