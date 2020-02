Empyre Marvel Comics: una cover dell'evento sarà presente al Chicago Comics 2020

Dal 28 Febbraio fino al primo Marzo si terra il Chicago Comic and Entertainment Expo. Per l'occasione, il disegnatore Ryan Stegman ha realizzato una copertina che presenta gli Avengers e i Fantastici 4 che saranno i protagonisti del prossimo evento di Marvel Comics intitolato Empyre.

Nella copertina possiamo vedere Iron Man, Thor, Capitan Marvel, La Cosa, Capitan America e Black Panther uniti per fronteggiare una minaccia incombente, rappresentata dall'unione di due razze aliene: gli Skull e i Kree che metteranno da parte gli antichi dissapori e marceranno uniti contro la Terra con l'intento di invaderla. Il mese di Aprile uscirà il primo numero di questo atteso crossover e non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà e quali cambiamenti ci saranno questa volta nel Marvel Universe.

Ad Aprile non avremo solo Empyre, ma saranno lanciate diverse nuove testate dalla Marvel Comics. Infatti, in concomitanza con l'uscita del film avremo la nuova serie dedicata alla Vedova Nera la spia russa che milita negli Avengers e la serie a tema horror di Werewolf by night, di cui potete ammirare una bellissima cover realizzata da Takashi Ozazaki autore di Afro Samurai. Serie che vede protagonista un giovane che deve affrontare una maledizione familiare mentre cerca di proteggere la sua comunità da una minaccia mortale. Vi lasciamo inoltre con questa fan art che unisce Goku e Iron Man.