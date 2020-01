Empyre: la Marvel Comics lancia un nuovo teaser per il prossimo mega evento

Il prossimo evento che promette di cambiare lo status quo dei personaggi della Marvel Comics si intitola Empyre e vede una terribile alleanza tra i Kree e gli Skrull. La Marvel Comics ha mostrato un nuovo teaser che pubblicizza l'evento in arrivo ad aprile.

Il prossimo evento che imperverserà sulle testate Marvel Comics e che promette grandi cambiamenti per i nostri eroi preferiti, vede un'atipica alleanza tra le due razze di alieni più famose dell'universo Marvel, ossia i potenti guerrieri Kree e i mutaforma Skrull (protagonisti della celebra saga "La guerra Kree-Skrull") uniti con un unico obiettivo, ossia l'invasione del nostro amato pianeta. Su Incoming!, one shot uscito a fine dicembre negli States e che fa da apripista ad Empyre, abbiamo assistito ad una serie di strani accadimenti che riguardano diversi eroi (tra cui Daredevil, Jessica Jones, Capitan Marvel ed altri) che poi vedremo svilupparsi all'interno della maxi saga che vede l'alleanza degli Avengers e dei Fantastici 4 per fermare l'avanzata degli invasori alieni. La serie di Empyre sarà scritta da Al Ewing (attuale scrittore della serie Immortal Hulk una della serie migliori degli ultimi anni in Casa Marvel) e dal disegnatore italiano Valerio Schiti (ci fa piacere vedere sempre più italiani in Marvel Comics, fatecelo dire).

Oltre agli Eroi più potenti della Terra ed ai Fantastici 4, Empyre sembra che vedrà anche la partecipazione di alcuni X-Men