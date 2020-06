Empyre: Marvel Comics pubblica un nuovo trailer dell'evento crossover

Durante il mese di Luglio avrà inizio l'evento più importante del 2020 della Marvel, Empyre. Per spezzare l'attesa che ci separa dalla data di debutto, la Casa delle Idee ha pubblicato un nuovo trailer corredato da una breve sinossi.

Gli editor della Marvel hanno definito Empyre "sconvolgente", una storia che sarà in grado di mettere a dura prova qualsiasi eroe coinvolto nell'intreccio narrativo. A questo proposito, vi riportiamo le parole Cebluski, che non ha utilizzato eufemismi per presentare il crossover:

"Empyre sarà una delle più incredibili saghe di fantascienza che la Marvel abbia mai messo su carta".

La Marvel ha corredato il filmato, visibile in calce all'articolo, di una breve descrizione che vi riportiamo di seguito:

"EMPYRE, l'epopea leggendaria che manderà in frantumi l'universo Marvel, alla fine arriverà nei negozi di fumetti a luglio. Non perdere le ultime novità sul conflitto catastrofico nel nuovissimo trailer di questo epico evento, con alcune opere d'arte mai viste prima! Dopo millenni di guerra, l'Imperatore Hulkling ha unito gli imperi di Kree e Skrull in un'unica potente Alleanza - e solo i Vendicatori e i Fantastici Quattro si stagliano sul loro cammino, mentre la loro armata si abbatte sulla Terra".

Che aspettative avete riguardo a questo crossover? Ditecelo qui sotto con un commento!

