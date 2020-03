Empyre: la Marvel suggerisce un importante colpo di scena nella sinossi del quarto numero

Nonostante lo stato di forte incertezza in cui attualmente versa il mercato editoriale, a causa dell'emergenza Coronavirus, i lettori aspettano con fremito il prossimo, grande evento della Marvel Comics, Empyre.

La serie, come più volte specificato dall'editore, avrà un impatto notevole sull'intero universo Marvel, e la sinossi del quarto numero anticipa un tradimento inatteso e un finale al cardiopalma:

"Le tensioni aumentano e l'azione si infiamma! Mentre si verifica l'assalto a Wakanda, gli eroi vengono attaccati dai loro nemici e dai loro alleati! In una guerra in cui non ci si può fidare completamente di nessuno, un tradimento si rivela fatale, e l'invasione aliena rivendica la sua prima vittima! In questo numero assisterai a un finale scioccante che non ti saresti mai aspettato! Vi raccomandiamo di incorniciarlo su una parete, True Believer!"

Il numero 4 di Empyre arriverà sul mercato nel corso di questa estate.

All'interno di Empyre vedremo l'alleanza tra le due razze aliene più celebri dell'universo Marvel, i guerrieri Kree e i mutaforma Skrull, la cui collaborazione è volta all'invasione della Terra. Il one-shot Incoming! ha fatto da apripista ad Empyre, avendo gettato le basi per gli sviluppi narrativi che troveranno risoluzione all'interno della serie evento e che riguardano diversi eroi quali Daredevil, Jessica Jones, Capitan Marvel e molti altri volti noti.

Chi pensate che sia il fantomatico traditore a cui allude la sinossi del quarto numero di Empyre? Ditecelo qui sotto nei commenti.

Un artista della Marvel ha pubblicato la bozza principale del villain di Empyre. In occasione dell'evento, Ghost Rider riceverà un veicolo nuovo di zecca.