Empyre: il quarto numero conferma l'unione di due Young Avengers

L'ultimo numero di Empyre, il quarto, è arrivato nella giornata di oggi sugli scaffali delle fumetterie. L'albo vede l'unione in matrimonio di una delle coppie preferite dei fan, Teddy Altman e Billy Kaplan.

La cerimonia nuziale è avvenuta precedentemente all'inizio dell'evento, ed è stato commentata dallo scrittore Al Ewing con le seguenti dichiarazioni:

"Ho molto amore nei confronti di Hulking e Wiccan, sia individualmente che come coppia. Quindi è una bella sensazione essere in grado di fornire questo tipo "shock" per i lettori, il che si spera, possa sollevare un po' lo spirito dei fan piuttosto che abbatterli".

Allan Heinberg e Jim Cheing sono stati i primi creatori di Hulkling e Wiccan, in occasione del lancio degli Young Avengers nel 2005. Da quel momento, i due personaggi sono comparsi in svariate storie dell'universo Marvel, come ad esempio Avengers: Children's Crusade, New Avengers, Strikeforce.

Ulteriori dettagli su Hulkling e Wiccan saranno rivelati nel numero 5 di Empyre, la cui messa in commercio è prevista per la prossima settimana. Successivamente, le loro vicende continueranno in Empyre: Avengers Aftermath #1, in uscita a settembre.

Lo sceneggiatore di Empyre, Al Ewing, ha parlato delle conseguenze dell'evento sull'universo Marvel. Il quarto volume di Empyre conferma l'esistenza di Yoda nell'universo Marvel.