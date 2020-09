Empyre: uno dei personaggi più amati dell'universo Marvel ha fatto il suo ritorno - Aggiornata

In uno degli ultimi numeri del crossover Empyre, uno dei personaggi più iconici e classici dell'universo Marvel ha fatto il suo sorprendente ritorno. Parliamo di nientemeno che Nick Fury, nei panni di "The Unseen". Ma non è solo lui a essere tornato sulle pagine dei Comics Marvel.

In Empyre Fallout: Fantastic Four #1, Nick Fury fa la sua apparizione mentre gli Avengers e i Fantastici Quattro si uniscono ai Kree e agli Skrull per provvedere alla punizione dei Cotati. È a quel punto che riappare anche Uatu, L'Osservatore. Dopo l'unione di due Young Avengers nel quarto numero di Empyre, i colpi di scena continuano.

Uatu è assente dai fumetti Marvel dall'evento crossover "Original Sin", datato 2014. In quelle pagine, Uatu fu assassinato sulla luna e i suoi occhi furono rubati e usati come armi sia dal mercenario The Orb che da Nick Fury. Quest'ultimo, fu punito dagli altri Osservatori, i quali lo costrinsero ad assumere il ruolo di Uatu, incatenandolo sulla luna a osservare tutto ciò che si svolge sulla Terra.

Ma se Uatu è stato ucciso, com'è possibile un suo ritorno? La risposta ce la fornisce Fury, mentre esamina le armi dei Cotati. "Il Profiteer non mentiva", pensa tra sé e sé. "Questa tecnologia è antica. Precede gli anziani, gli Asgardiani, i Celestiali! È... Mio Dio. Proviene dalla prima razza. Qualcosa che questo occhio non ha più visto da...". Fury non fa in tempo a formulare i suoi pensieri, che dinanzi a lui spunta Uatu, privo dell'occhio destro.



Scioccato, Nick Fury si chiede come sia stato possibile. Ma L'Osservatore lo interrompe affermando che "Ci sarà una resa dei conti". Chi prenderà di mira Uatu? Con questo clamoroso avvenimento, il prossimo grande evento Marvel è già segnato. Il crossover Emyre porterà grandi conseguenze.