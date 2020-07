Empyre: il quarto volume conferma l'esistenza di Baby Yoda nell'universo Marvel!

Dopo il successo della serie televisiva The Mandalorian, Baby Yoda è diventato letteralmente un meme. Negli ultimi mesi i fan hanno inserito il personaggio ovunque con fan art, fan fiction e cosplay di ogni genere ed oggi, nel giorno di uscita dell'ultimo numero di Empyre, Marvel ha ufficialmente creato una connessione tra Yoda e i Fantastici 4.

Empyre: Fantastic Four #0 è il quarto numero della serie, dopo Incoming!, Road to Empyre: The Kree/Skrull War #1 e Empyre: Avengers #0. Vi ricordiamo che la storia vede gli Avengers ed i Fantastici 4 allearsi per fronteggiare un'invasione aliena.

La storia di Empyre: Fantastic Four #0 inizia con i Fantastici 4 bloccati su un pianeta alieno, dopo aver esaurito il carburante. Mentre gli adulti si occupano di questioni più importanti, Franklin e Valeria Richards (figli di Mister Fantastic e la Donna invisibile) utilizzano i propri poteri per vincere un'ingente somma al casinò, riuscendo così a stringere un accordo per lasciare il pianeta. Ma come hanno fatto due minorenni ad entrare in un posto simile? Come potete vedere in calce, Franklin ha finto di provenire da un luogo in cui l'invecchiamento avviene molto lentamente.



Successivamente, la sorella domanda al primogenito: "Non riesco a credere che abbia funzionato, come ti è venuto in mente?". Al che, Franklin risponde: "Baby Yoda. Se può avere 50 anni lui…".

E voi cosa ne pensate? Avete intenzione di recuperare questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!