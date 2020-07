Enako al veleno su Twitter: 'Mantenuta? Guadagno 30 milioni di yen l'anno facendo cosplay'

Il fenomeno del cosplay è letteralmente esploso negli ultimi anni, anche grazie anche alla crescita dell'industria degli anime e a quella dei videogiochi. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna una cosplayer professionista? La famosa modella giapponese Enako l'ha rivelato su Twitter, rispondendo ad uno dei tanti commenti d'odio.

Come potete vedere in calce la modella ha risposto alle accuse di un utente, che dopo averne sminuito la professione descrivendola come "soft-porn" le ha chiesto se avesse "uno suger daddy o un fidanzato molto ricco" per riuscire a mantenere un tenore di vita così alto.

La risposta di Enako non si è fatta attendere: "Cosa significa un'accusa del genere? Cosa sai di me? Conosci il mio programma giornaliero o settimanale? Tu pensi che sia tutto facile, ma non sai a quante cose rinuncio pur di riuscire a fare questa professione. Sto praticamente rinunciando alle vacanze, e senza alcun aiuto guadagno più di 30 milioni di yen (circa 245.000 euro) l'anno".

Enako ha recentemente chiuso un accordo con Weekly Shonen Jump, comparendo sulla copertina della rivista con un cosplay delle gemelle di The Quintessential Quintuplets. Inoltre, la ragazza ha firmato numerose partnership e solo pochi mesi fa è tornata virale indossando gli abiti di Nezuko di Demon Slayer. Naturalmente 30 milioni di yen all'anno rappresentano una cifra mastodontica, ma è anche vero che la modella è letteralmente il top di gamma nel settore e che non tutte le cosplayer riescono a mantenersi senza un secondo lavoro.

