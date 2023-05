Gli encomi tra Kishimoto e Oda: l'amichevole rivalità tra gli autori di Naruto e ONE PIECE

Mentre la community dibatte su quale sia il migliore tra ONE PIECE e Naruto, quello che intercorre tra Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto è un legame di profondo rispetto e amichevole rivalità. Ecco lo scambio di encomi tra i due leggendari autori avvenuto nel corso degli anni.

Se tra il fandom di ONE PIECE e Naruto non scorre buon sangue, con le due metà che non perdono occasione per dimostrare quale opera sia la migliore, tra i mangaka delle rispettive serie non solo c'è un rapporto di assoluto rispetto, ma anche una sorta di rivalità che li ha spinti a fare sempre meglio.

In un estratto speciale pubblicato in Giappone, condiviso su Twitter dall'utente @sandman_AP, i due artisti si scambiano attestati ed encomi, dimostrando che tra di loro la stima è reciproca. Kishimoto rivela di sentirsi in qualche modo "inferiore" al collega Oda. "Volevo superare ONE PIECE, ma non ho potuto", ha detto nel 2016. In particolare, l'autore di Naruto riconosce un diverso livello di abilità artistica rispetto a Oda. "Il modo in cui usi il colore in ONE PIECE è così complicato, non potrei mai farlo. Questa è la tua arma segreta, credo. Ho letto molti manga e non ho mai visto nessuno usare i colori come te. Il senso della composizione, di come viene portata avanti la storia e del layout di Oda è eccezionale".

D'altro canto, anche Oda non si è sprecato in complimenti verso il collega. La popolarità di Naruto lo ha infatti costretto a lavorare sempre di più e meglio. "Di tutti i fumetti al mondo, quello che mi ha fatto lavorare di più è stato Naruto. Sono davvero fortunato, in realtà, che mi abbia reso le cose più difficili. Questo tipo di esperienza è raro". Secondo Oda, la fanbase di Naruto è complessivamente più ampia di quella di ONE PIECE, nonostante la sua opera goda del titolo di manga più venduto. "Naruto è più popolare di ONE PIECE nel mondo". Oda afferma infine che il live-action di ONE PIECE su Netflix è l'ultima speranza che ha per portare ONE PIECE in vetta al mondo.