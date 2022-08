Encouragement of Climb: Next Summer, trailer e locandina per l'anime in uscita a ottobre

In occasione della giornata della montagna, che in Giappone è stata adottata come festa nazionale, è stato presentato un trailer di Encouragement of Climb: Next Summer, la nuova stagione dell’adattamento animato del manga di Shiro.

La serie manga ha già ispirato un corto animato composto da ben tre stagioni, di cui la prima ha fatto il suo debutto nel 2013. Le puntate di queste stagioni erano però strutturate come dei cortometraggi della durata compresa tra 5 e 15 minuti. I dodici episodi di Encouragement of Climb: Next Summer avranno invece una durata di 30 minuti ciascuno. I primi quattro di questa serie saranno una compilation degli episodi precedenti con l’aggiunta di storie brevi. Solamente dal quinto episodio in poi comincerà l’avventura vera e propria.

Encouragement of Climb: Next Summer debutterà dal 4 ottobre sull’emittente nipponica TOKYO MX e in simulcast su Crunchyroll, che ha già pubblicato le serie precedenti. Un’anteprima verrà offerta all’Anime Fest 2022 programmato per il 2 ottobre.

La key visual di Encouragement of Climb Next Summer ritrae Aoi e gli altri mentre si trovano a 3776 metri sul livello del mare, sulla vetta più alta del Giappone, il Monte Fuji. A occuparsi della produzione dell’anime è lo studio 8-bit, che si sta occupando anche dell’anime di Blue Lock.