Endeavor e All Might si confrontano nell'ultimo episodio di My Hero Academia

Il sedicesimo episodio della quarta stagione di My Hero Academia ha portato in scena il confronto sul significato di essere "il simbolo della pace" tra i due eroi più famosi ed influenti: l'attuale numero 1 Endeavor e l'ex n1 All Might.

Dopo la perdita dei suoi poteri, All Might non è più al primo posto nella classifica degli Heroes e si è ritirato. La posizione, adesso, è occupata dell'eroe fiammeggiante Endeavor che, nonostante la forza e la determinazione con cui affronta i vari criminali che minacciano gli innocenti, non riesce ad imporsi come vero "simbolo della pace" agli occhi delle persone come sapeva fare All Might quando era in attività. Durante la prova di Bakugo e Todoroki, i due eroi da sempre rivali hanno una discussione. Endeavor interroga All Might su come si possa diventare davvero i numeri uno ed ispirare le persone, cosa che lui non sente di riuscire a fare. All Might risponde allora che la strada per divenire un vero simbolo di pace è differente da persona a persona ed ognuno deve quindi arrivarci a suo modo. Saranno bastate queste parole ad ispirare il padre di Shoto? Lo vedremo nelle prossime puntate!

Nel frattempo sono già disponibili le anticipazioni del prossimo episodio di My Hero Academia, il 17esimo che sarà disponibile la prossima settimana.