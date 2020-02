Endeavor mostra tutto il suo cambiamento nell'ultimo episodio di My Hero Academia

My Hero Academia è una di quelle serie che non appassiona gli spettatori soltanto per i poteri strabilianti, i combattimenti mozzafiato e i nemici dalla crudeltà inaudita, ma soprattutto per l'umanità intrinseca in ogni personaggio; per i vari aspetti che tocca, ad esempio la vita privata di molti degli eroi protagonisti.

Questo certamente innalza il grado di coinvolgimento nello spettatore, che riesce a entrare ancora più in empatica con i personaggi che giorno dopo giorno, mese dopo mese segue e a cui, inevitabilmente, si affeziona.

Una delle storie forse più toccanti che il maestro Horikoshi ha trattato è quella della situazione famigliare di Todoroki. E se questi è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, sicuramente è anche per la conoscenza profonda che si ha dell'aspirante eroe e del suo passato turbolento.

Con un rapporto più che complicato tra lui e suo padre: l'attuale Pro Hero numero uno Endeavor, più volte, tra manga e anime, è stato analizzato il tormento interiore di Todoroki, tormento che però, dopo gli ultimi avvenimenti, comincia a farsi un po' più leggerlo. Perché se è vero che Enji in passato si è macchiato di comportamenti tutt'altro che onorevoli, specialmente con la sua stessa famiglia, negli ultimi tempi sta cercando con tutto se stesso di migliorare come eroe ma soprattutto come padre.

A dimostrazione di ciò è la scena andata in onda nella puntata 16 di My Hero Academia 4 che ha visto il padre di Shoto comportarsi da vero genitore e fare il tifo per il figlio durante la prova che questi sta sostenendo per il conseguimento della licenza provvisoria da Eroe, come si può vedere dal video incorporato in calce a quest'articolo.

Senza fare spoiler, la serie si concentrerà molto sulla famiglia Todoroki e su Enji che si impegnerà costantemente per guadagnarsi il perdono di tutti i suoi figli.

E tu cosa ne pensi di questo momento padre-figlio a cui di certo, Endeavor, non ci ha mai abituato? Faccelo sapere nei commenti.