Se Endeavor fosse stato un professore? Così lo aveva pensato il padre di My Hero Academia

In questo periodo di sta parlando molto di My Hero Academia. Con la quarta stagione in corso e la versione cartacea che gode sempre di più fama, è sulla bocca di tutti, come lo è un personaggio in particolare: l'attuale Pro Hero numero uno Endeavor. Soprattutto a causa dell'arco narrativo del manga che sta vedendo il padre di Todoroki protagonista.

Chi segue il manga, ma anche chi ha seguito la controparte animata, sa bene come la storia di Endeavor sia macchiata da spesse ombre che ne oscurano il passato, non di certo luminoso. Per molto tempo è stato un eroe controverso. Rivale numero uno di All Might era più ossessionato dal superare e raggiungere l'ex Simbolo della Pace che a svolgere il suo reale dovere da paladino del bene. Era un eroe assetato di potere che aveva intrapreso una strada oscura, la quale lo aveva portato a distruggere completamente il rapporto con la sua famiglia.

Sappiamo tutti come si è comportato con Todoroki e del perché i due abbiano sempre avuto un rapporto difficile. Eppure, dopo che All Might si è ritirato dalla scena, Endeavor ha cominciato a subire una trasformazione in positivo. E chi sta seguendo il manga lo sa, Enji ha intrapreso una strada di redenzione, difficile e tortuosa. Non solo si sta impegnando per essere un nuovo simbolo della pace come lo era il suo rivale, ma sta cercando anche di rimettere insieme i cocci di ciò che rimane della sua famiglia; della famiglia che ha distrutto.

Però, stando a una foto emersa dalle pubblicazioni manga della serie, molto probabilmente tutti questi lati del personaggio non li avremmo visto se Kohei Horikoshi avesse mantenuto l'idea originale per Endeavor. Come riportato da un post pubblicato su Reddit, che potete visionare in calce a quest'articolo, non solo è stato mostrato il primo concept visivo del personaggio, ma sembrerebbe che inizialmente il padre di My Hero Academia avesse pensato a Enji Todoroki come un professore del Liceo Yuei. Idea successivamente scartata per due motivi ben precisi.

Inserire anche Endeavor, ex numero due degli eroi e attuale numero uno, all'interno della scuola avrebbe limitato e circoscritto di molto gli avvenimenti e le scene intorno all'accademia e poco al di fuori. Il suo coinvolgimento come professore avrebbe conferito al Liceo Yuei stesso troppa forza e questo avrebbe in qualche modo messo un freno, specialmente agli avvenimenti nei quali la classe e l'istituto si sono trovati in pericolo. Infatti, avere un eroe di un tale livello all'interno, avrebbe sicuramente reso queste parti meno avvincenti.

Questi sono sicuramente i due motivi principali per i quale la maggior parte dei professori non sono eroi professionisti. C'è All Might, ma sappiamo come oramai non sia più un eroe e come, quando è entrato a far parte del corpo docenti, la sua carriera da Pro Hero era già giunta alle battute finali.

Voi cosa ne pensate di questa rivelazione? Vi sarebbe piaciuto vedere Endeavor nei panni di un professore, oppure no? Scrivetelo qui sotto nei commenti.

