Endeavor si scontra con l'Unione dei Villain nell'ultima preview di Heroes Rising

Funimation ha recentemente pubblicato una nuova preview dell'apprezzatissimo My Hero Academia: Heroes Rising, l'ultimo film di Studio Bones dedicato alle avventure di Midoriya e compagni. La clip dura circa un minuto e conferma la presenza dell'Unione dei Villain, oltre a quella del nuovo eroe numero uno Endeavor.

La preview, visibile in cima all'articolo, contiene un piccolo spoiler per il pubblico anime. Endeavor presenta infatti una grossa cicatrice sul volto, rimediata durante uno scontro ancora inedito nella serie televisiva. Vi ricordiamo che gli eventi raccontati in My Hero Academia: Heroes Rising si collocano alla fine della quinta stagione dell'anime.

Nella clip il padre di Todoroki si scontra con Dabi, braccio destro di Tomura Shigaraki. I due hanno alcuni trascorsi ed i lettori del manga saranno sicuramente felici di poter vedere altre interazioni tra i personaggi. Come prevedibile, le animazioni sono di altissima qualità.

Vi ricordiamo che My Hero Academia: Heroes Rising arriverà in Italia nel corso di questo mese, al netto di rinvii causa Covid-19. Il film è stato distribuito negli USA lo scorso mercoledì e conta attualmente oltre 8.5 milioni di incasso. L'incasso totale ha superato i 25 milioni di dollari.

E voi cosa ne pensate? Andrete al cinema a vedere l'ultimo film di Kohei Horikoshi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!