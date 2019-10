L'ending theme di Dr. Stone è ora disponibile su Youtube con un video ufficiale

Il canale Youtube ufficiale della studio TOHO ha pubblicato un video ufficiale della durata di cinque minuti dedicata all'ultimo singolo del cantante e cantautore di 32 anni Yusuke Saeki, canzone intitolata Yume no Youna (Like a Dream).

Se il nome vi sembra familiare, è perché il singolo è stato utilizzato come ending theme di Dr. Stone, adattamento anime del manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi. La canzone è stata utilizzata per la prima volta nel quattordicesimo episodio della serie, uscito questo 4 ottobre, mentre il singolo verrà rilasciato il 20 novembre 2019. Qui di seguito potete leggere il commento rilasciato da Yusuke Saeki:

"L'immagine utilizzata per questo video musicale è stata realizzata con l'aiuto del regista e del produttore sfruttando le idee che mi sono venute in mente quando stavo scrivendo la canzone. Volevo realizzarla con una visione del mondo astratta, che non fosse reale o assimilabile a un sogno, proprio come quando sonnecchiavo, quindi ho voluto aggiungere vari elementi basati sullo stile che combinava live-action e animazione, un qualcosa che avevo volevo fare da molto tempo. Spero che tutti voi guardiate il video più volte per notare i tanti dettagli a cui abbiamo lavorato."

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata all'anime Dr. Stone, opera animata di cui è stata pubblicata anche una nuova key visual dedicata alla seconda metà dell'opera animata.