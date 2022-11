Endo and Kobayashi Live! ottiene un anime: trailer e uscita

In rete, lo staff dell’anime Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte ha condiviso un nuovo trailer che presenta i primi dettagli sulla produzione. Ecco tutti i dettagli sull’adattamento animato della serie di light novel di Suzu Enoshima.

Il filmato promozionale dell’anime, pubblicato sul canale YouTube di DMM Pictures, porta gli spettatori a fare la conoscenza dei protagonisti della serie. In un mondo fantasy, un giorno il principe ereditario Sieg viene sorpreso dalle voci degli dei. Questi, gli rivelano che la sua fidanzata Lieselotte è in realtà una malvagia “tsun de rais”. Il principe, non riesce a contenersi per la scoperta dell’adorabile lato nascosto di Lieselotte, ma non sa ancora che gli esseri celesti che ha udito sono in realtà dei liceali.

L’anime, che debutterà nel gennaio 2023, presenta un cast di doppiatori che include Tomori Kusunoki e Yuichi Nakamura nei ruoli dei due protagonisti Lieselotte Riefenstahl e Siegwald Fitzenhagen. Lo stesso mese del prossimo anno, arriverà anche la Stagione 2 dell'anime di Vinland Saga. Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villaines Lieselotte, è in produzione presso lo studio d’animazione Tezuka Productions, al lavoro anche sul reboot di Astro Bot, con Fumihiro Yoshimura accreditato come regista. Tomoko Konparu è stato nominato responsabile delle sceneggiature, mentre Miyuki Katayama character designer. Tatsuhiko Saiki, Natsumi Tabuchi, Sayaka Aoki, Junko Nakajima e Kanade Sakuma, già compositori delle musice di My Next Life as a Villaines: All Routed Lead to Doom!, stanno lavorando alla OST. E voi seguirete questa serie oppure dedicherete il vostro tempo ad altri anime in arrivo nello stesso periodo?