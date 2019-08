Ener di ONE PIECE diventa una donna nell'ultimo cosplay del personaggio

La storia di ONE PIECE è in corso da più di venti anni ed Eiichiro Oda ha descritto numerosi luoghi ed eventi per il manga e per l'anime. Uno di quelli che è più rimasto impresso nella memoria dei fan è sicuramente l'arco narrativo di Skypea, l'isola del cielo dove la ciurma di cappello di paglia fu costretta ad affrontare Ener, ex dio dell'isola.

Il famoso villain è uno dei più iconici di ONE PIECE e, pertanto, intorno a lui i fan si sono scatenati con illustrazioni, action figure e cosplay di vario genere. Proprio una cosplayer, necromimicosplay, ha deciso di interpretare il dio di Skypea in un cosplay genderbender. Il lavoro è stato molto accurato e ricco di dettagli e potete vedere la foto proveniente dall'account Instagram della cosplayer in calce.

Questa versione di Ener conserva bastone e i famosi tamburi sulla schiena, mentre l'unico dettaglio diverso è ovviamente il petto nudo, col seno coperto da un top ricco di dettagli richiamanti alla cultura di Skypea. Cosa ne pensate di questa versione di uno dei villain più carismatici ed iconici di ONE PIECE?

Attualmente l'anime è arrivato all'arco narrativo di Wanokuni, che a breve inserirà nuovi personaggi presentati dalle bozze dei character design.