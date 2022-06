Engage Kiss: trailer, uscita e dettagli sul nuovo progetto di Aniplex

Dopo essere stato tra i grandi grandi protagonisti dell'Anime Japan 2022, Engage Kiss torna a mettersi in mostra con nuove, succulente informazioni. La serie anime prodotta da Aniplex, debutterà nel corso della stagione estiva dell’anno in corso.

Di recente, lo staff di produzione ha condiviso un secondo teaser trailer per Engage Kiss, la “commedia romantica completamente imprevedibile” di A-1 Pictures. In questo filmato, facciamo la conoscenza dei due protagonisti e assistiamo al loro sorprendente, primo incontro. La clip è accompagnata dal sottofondo musicale Renai-No, brano di Akari Nanawo che verrà usato come sigla di chiusura.

La serie è ambientata in una città fittizia di nome Baylong City, una città insulare artificiale che si trova al di fuori della giurisdizione di ogni altra nazione. Qui, l’estrazione di una risorsa energetica chiamata orgonium ha provocato il “D disaster”. Le strade della città sono invase da demoni, affrontati dalle società militari private. Il protagonista è Shu, il quale gestisce un piccolo negozio. Nel negozietto, lavora Kisara, una ragazza costantemente preoccupata per lui.

Sono poi state svelate numerose informazioni sul cast di doppiatori, di cui faranno parte Akeno Watanabe, Kenichiro Matsuda e Yoshiaki Hasegawa, tra gli altri, e sulla produzione. L’anime fa parte del progetto di Aniplex e Fumiaki Maruto Project Engage. Questo, prevede anche un gioco per smartphone sviluppato da Square Enix.

L’anime è diretto da Tomoya Tanaka presso lo studio A-1 Pictures. Fumiaki Maruto sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature, mentre Data Tsunaki sta creando i character design. Engage Kiss debutterà il 2 luglio sulle reti televisive giapponesi.