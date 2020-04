Ennesimo rinvio per Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song a causa del Covid-19

Da appena pochi giorni anche il Giappone ha iniziato a prendere misure altamente restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus, a cominciare dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Inevitabilmente, moltissime produzioni di serie animate sono dovute correre ai ripari per far fronte ai disagi incombenti.

Con le misure emanate dal Premier Shinzo Abe, che limita l'apertura delle sedi lavorative soltanto ai beni inerenti ai "servizi di prima necessità", l'industria dell'animazione ha iniziato a collassare su se stessa, anche in virtù delle problematiche che la affliggono da numerosi anni. Già nella giornata di ieri, infatti, sia OreGairu 3 che No Guns Life sono stati rinviati, ma già ulteriori titoli si stanno aggiungendo.

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, lo studio Ufotable ha annunciato che Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song è ufficialmente rimandato a data da destinarsi. L'ultima pellicola della trilogia cinematografica era già stata rinviata due volte dalla data fissata inizialmente, il 26 marzo. Dopo un primo slittamento al 28 marzo e in seguito al 28 aprile, il lungometraggio è attualmente senza una data prestabilita. Aniplex ha comunque avvertito che rivelerà maggiori informazioni sul sito ufficiale non appena disponibili.

A tal proposito, vi terremo ovviamente aggiornati qualora venissero annunciati ulteriori slittamenti di altre produzioni animate. E voi, invece, cosa ne pensate della situazione che si è creata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.