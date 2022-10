Enorme leak per il TCG Pokémon: ecco le uscite del Q1 2023, arrivano Scarlatto e Violetto

L'ultima espansione del TCG di Pokémon Spada e Scudo è in arrivo nel mese di novembre in Italia e in Giappone, ma già The Pokémon Company sta completando i preparativi per le prime espansioni dedicate a Pokémon Scarlatto e Violetto, insieme ai relativi accessori e mazzi introduttivi, tutti in uscita a inizio 2023.

Un leak che ha del clamoroso, pubblicato dal portale Pokéguardian e che cita come proprie fonti alcune figure nelle catene distributive del GCC Pokémon, ha anticipato l'intera lineup del Q1 2023 del gioco di carte collezionabili, spiegando non solo quali nuovi prodotti possiamo aspettarci tra gennaio 2023 e marzo 2023, ma anche quale sarà la loro finestra di uscita internazionale.

Potete dare un'occhiata all'elenco completo delle prossime uscite del GCC Pokémon fatto trapelare da Pokéguardian in calce a questa notizia, perciò ci limiteremo a sottolineare solo le release principali dei prossimi mesi, che sembrano tutte ruotare attorno a due giornate ben precise, ossia quella del 20 gennaio 2023 e quella del 10 marzo 2023.

Il 20 gennaio prossimo, infatti, arriverà la prima espansione principale di Scarlatto e Violetto, che avrà titolo internazionale "Pokémon Scarlet & Violet - Expansion Pack Scarlet EX" e "Pokémon Scarlet & Violet - Expansion Pack Violet EX" a seconda della versione del booster box o del pacchetto prescelto. Al momento, comunque, non abbiamo ancora notizie circa la cardlist del set.

Il 10 marzo, invece, sarà la volta del primo subset dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, che sarà intitolato "Pokémon Scarlet & Violet - Enhanced Expansion Pack Triplet Beat". Anche questa volta, purtroppo, non abbiamo notizie circa le carte che comporranno il set.

Il 24 marzo, poi, farà il suo debutto il set "Pokemon Scarlet & Violet Starter - Pikachu EX & Lightning Pokemon": si tratta di un pacchetto o di un'edizione speciale dal nome ancora da definire, anche perché accanto a Pikachu troveremo un Pokémon non ancora annunciato di tipo Elettro, probabilmente il "pika-clone" di nuova generazione.