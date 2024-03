L'enorme vuoto lasciato da Akira Toriyama: le parole degli autori di Naruto e One Piece

Esistono momenti nella vita che uniscono più persone da ogni parte del mondo sotto un unico "tetto". Con il comunicato stampa sulla morte di Akira Toriyama, un pezzo di storia del fumetto se n'è andato per sempre. Non sono mancate per l'occasione le dichiarazioni ufficiali di monumenti dell'industria manga come Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto.

Tramite un post di @newworldartur su X/Twitter - che trovate in calce alla news - possiamo scoprire le toccanti parole dell'autore di One Piece che, come molti, non si sente ancora pronto a lasciar andare una figura importante come Akira Toriyama. Nel lungo messaggio dedicato al creatore di Dragon Ball, Oda ricorda momenti della sua vita legati indissolubilmente all'operato del noto mangaka che lo hanno plasmato come persona e come autore.

Per Oda, d'altronde, Toriyama è stato una sorta di spirito guida e obiettivo da raggiungere, uno stimolo costante, ma anche un simbolo vivente che gli ha permesso di sognare con gli occhi di un bambino e che lo ha convinto che un manga può entrare nel cuore delle persone per sempre.

Non è da meno, in quanto a commozione, l'autore di Naruto che, nel post X/Twitter condiviso da @SupaChronicles non sa neanche come fare ad affrontare l'argomento. Parla del suo percorso di crescita, accompagnato prima da Dr. Slump e poi da Dragon Ball ed è quindi naturale che Toriyama sia diventato parte della vita di Kishimoto.

Nel messaggio al compianto amico e collega, gli riconosce la capacità di averlo fatto evadere dalla realtà nelle situazioni difficili, offrendogli un supporto fondamentale. Kishimoto, inoltre, continua il suo excursus passando anche per i tempi dell'università e per gli incontri con il sensei avvenuti in compagnia di Eiichiro Oda. La conclusione del post è uno splendido ringraziamento alla persona e al mangaka di Dragon Ball che è tragicamente scomparso all'età di 68 anni.