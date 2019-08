Enter the Anime, il documentario sugli anime è da oggi disponibile su Netflix!

Come promesso dal primo trailer di Enter the Anime, il documentario di casa Netflix, che svela alcuni retroscena di diverse opere presenti nel vasto catalogo del distributore americano, è finalmente disponibile alla visione a partire da oggi.

Tra i titoli Netflix che spiccavano tra le uscite di agosto Enter the Anime ha avuto sicuramente un ruolo di grande aspettative. Avere l'occasione di poter seguire così tante numerose interviste di figure di spicco del panorama mondiale dell'animazione nipponica non è di certo cosa da poco. Per questo motivo i riflettori puntati sul progetto di Alex Burunova non celano al suo interno curiosi aneddoti su diversi titoli presenti nell'ampio catalogo del colosso statunitense.

Il grande interesse che Netflix prova verso il settore anime è certificato da questo documentario, manifestando il forte desiderio del team di mostrare i retroscena delle produzioni, le idee che hanno permesso ai creatori di trasporre in una serie televisiva una determinata opera. In quanto appassionati è impossibile esentarsi dalla visione di Enter the Anime, soprattutto per l'ambizione di un regista e per l'occasione fornita ai suoi spettatori. Non mancheranno infatti personaggi del calibro di Yoko Takahashi (Neon Genesis Evangelion), Kozo Morishita (il nuovo Saint Seiya) e tanti altri ancora.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea di questo documentario, vi ispira? Fateci sapere con un commento se avete intenzione di visionare questo progetto, condividendo insieme a noi le vostre opinioni a caldo in merito all'argomento.