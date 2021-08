Tutti entusiasti del capitolo di Bleach: anche gli addetti ai lavori celebrano il ritorno

Inutile girarci intorno, insieme a ONE PIECE e Naruto, Bleach è stato un caposaldo dello shonen degli anni 2000. Può non piacere appieno la storia ideata da Tite Kubo così come può non convincere il finale o l'andamento di qualche saga, ma non si può negare che abbia fatto storia e che abbia quindi coinvolto tantissime persone negli anni.

Tra anime, light novel e altri progetti collaterali, tante persone hanno dato il proprio contributo all'universo di Bleach in svariate forme. Proprio per questo il manga si è meritato di festeggiare il ventesimo anniversario in modo speciale. Tite Kubo ha pubblicato su Weekly Shonen Jump un capitolo speciale di Bleach. Ichigo e compagni sono quindi tornati per una nuova sfida che sembra lanciare una saga inedita.

Tutti coloro che hanno lavorato a Bleach sono entusiasti di questo ritorno. Il subReddit dedicato all'opera di Kubo ha raccolto in un post i tributi più importanti dagli addetti ai lavori. Nella galleria in basso vediamo la doppiatrice Fumiko Orikasa, voce di Rukia Kuchiki, con il volume di Weekly Shonen Jump tra le mani. Nelle altre foto ci sono i messaggi di altre persone come Ryotaro Okiayu (doppiatore di Byakuya), Hiroki Yasumoto (voce di Sado Yasutora), Ryogo Narita (autore delle light novel Can't Fear Your Own World), SHIN della band VIVID (che si occupò della opening 14 dell'anime) e Shinichi Kurita, animatore e key animator di Bleach e del quarto film di Bleach.

E con la prossima saga Bleach sembra voler chiamare proprio l'Inferno. Torneranno tutti a lavorare con l'anime?