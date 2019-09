Ecco l'epica opening croossover tra Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo e Spongebob

Non si sa per quale motivo, ma Spongebob è estremamente amato nella community crossover del mondo dell'animazione, come dimostra il poster insieme a My Hero Academia. In particolare, è stato recentemente pubblicato un video straordinario che cambia l'opening de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo in una veste del tutto nuova.

Abbiamo scoperto appena qualche tempo fa le motivazioni per la quale l'ultimo adattamento animato di JoJo ha tardato tanto ad arrivare, con una cura incredibile promossa dal team di produzione per produrre un anime che rispettasse l'opera originale di Hirohiko Araki. Il risultato è fuoriuscito in una stagione incredibile, ricca e colma di successo, che fa ben sperare circa un possibile arrivo dell'anime di Stone Ocean, la sesta parte.

Lo youtuber Looer, grande creator e appassionato di animazione, è riuscito nell'ardua impresa di inserire i personaggi di Spongebob nella opening de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, riscuotendo un successo straordinario per via dell'immensa epicità della clip in questione. Il brano iniziale dell'anime, appositamente modificato, potete ammirarlo in calce alla notizia, in una clip di quasi 2 minuti con i disegni completamente mutati per l'occasione.

Un evento straordinario, che vi consigliamo caldamente di guardare per apprezzare l'incredibile lavoro svolto dallo youtuber. Ma prima di questo, vi invitiamo a dare una lettura alla nostra Recensione della 5a parte di JoJo, per godervi pienamente questo strepitoso video.