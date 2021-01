Le epiche scene di ONE PIECE 1000 in versione anime: Amanomoon realizza le pagine a colori

I fan di ONE PIECE hanno festeggiato il compleanno di Eiichiro Oda, mangaka nato il primo gennaio 1975 e che ha dato i natali nel 1997 proprio all'opera che ha conquistato il mondo intero negli ultimi decenni. Con l'arrivo del nuovo numero di Weekly Shonen Jump però si celebra anche il traguardo di 1000 capitoli di ONE PIECE.

Questo è stato inevitabilmente un capitolo epico nonostante l'assenza di rivelazioni particolari ma più per il suo mettere in risalto continuamente la figura di Monkey D. Rufy, il protagonista di ONE PIECE, e l'inizio del suo scontro con Kaido e Big Mom. Un momento esaltante e un capitolo che si è concluso col nuovo attacco di Rufy ai danni dell'imperatore delle cento bestie.

In rete ci sono vari fan che si lanciano sempre nella colorizzazione delle pagine in bianco e nero del fumetto, e anche questa settimana arrivano scene riprese a colori. Ancora una volta quelle più apprezzate sono fatte da Amanomoon, diventato ormai una certezza per il fandom di ONE PIECE. L'appassionato ha scelto come scene da colorare quella dei cinque novellini uno di fianco all'altro e poi quella dei due imperatori.

Nel post di Reddit in basso vediamo appunto le due immagini dove i capi delle fazioni si trovano l'uno contro l'altro e stanno per dare inizio ad una battaglia epocale. Immagini che sembrano tratte dall'anime di ONE PIECE, anche se per vedere queste scene negli episodi ufficiali dovremo aspettare almeno un annetto o poco meno.