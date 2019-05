L'epico drago Shenron di Dragon Ball Z diventa un modellino funko pop

Una delle figure di Dragon Ball Z più misteriose e su cui i protagonisti hanno sempre fatto affidamento è il drago Shenron. Questa figura mitica, creata dal Supremo tanti anni addietro, è centrale nello svolgimento della storia ed è grazie a lui e alle sue sfere del drago se si è costituito il primo gruppo di protagonisti.

Dopo essere stato ritratto in un cosplay femminile, Shenron fa nuovamente la sua apparizione. Ma non con le sfere del drago, bensì in versione action figure Funko. Dopo la prima versione del 2017 in cui fu messo in vendita la figure di Dragon Ball Z in versione Funko Pop, stavolta Hot Topic ha messo una nuova variante in negozio. Come potete vedere dall'immagine in calce, Shenron stavolta è stato dipinto di un unico colore, il giada.

La nuova action figure di Shenron è alta 15 centimetri e mezzo ed è stata messa in vendita negli Stati Uniti d'America da questa notte. Oltre la versione color giada, è disponibile un drago shenron color oro sempre sugli store della compagnia.

Il drago Shenron ha anche ricevuto una versione di scarpe Adidas alla fine dello scorso anno, preparate per pubblicizzare il di lì a poco proiettato lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.