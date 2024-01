Gli episodi anime migliori da vedere in vista di San Valentino!

Il giorno di San Valentino è un evento di grande importanza negli anime, poiché i personaggi delle serie che amiamo hanno una possibilità per concretizzare i propri sentimenti con avventure romantiche e, alle volte, molto spassose. Infatti, "l'episodio di San Valentino" è un must per diversi anime e noi oggi vogliamo consigliarvene ben 3!

Partiamo con l'episodio 23 di Toradora, un bellissimo classico del genere sentimentale. Taiga, una dei due protagonisti, crede di essere salvata da una tempesta da Yusaku e non da Ryuji, l'altro personaggio principale. Questo evento fa arrabbiare Minori, che cerca di spingere Taiga a riflettere sui propri sentimenti, ma la ragazza fugge perché incapace di accettarli. A quel punto, Minori chiede a Ryuji di cercare insieme Taiga. Questa puntata mostra la complessità delle relazioni umane e le enormi difficoltà che alcune persone provano a confrontarsi con sé stessi e i propri sentimenti.

Proseguiamo con l'episodio 21 di Hyouka. Mayaka aveva provato a rivelare i propri sentimenti a Satoshi, regalandogli del cioccolato a San Valentino, l'ultimo anno delle scuole medie. Nel periodo in cui si svolge la puntata, Mayaka vuole riprovarci, realizzando cioccolatini molto più buoni con l'aiuto di Eru. Purtroppo, Satoshi ruba i cioccolatini perché, anche se vuole stare con Mayaka, non vuole esserne ossessionato, poiché ha smesso di fissarsi con qualsiasi cosa. In seguito, Mayaka spiega di aver sempre saputo del furto di Satoshi e della sua paura di darle una risposta.

Questo episodio è sicuramente agrodolce, ma mostra come l'eccessivo controllo delle proprie emozioni, a volte, mini la purezza di un sentimento che andrebbe vissuto a pieno, soprattutto ad una certa età.

Chiudiamo con l'episodio 13, che conclude Orange. La puntata mostra gli ultimi disperati tentativi di Naho, a San Valentino, per salvare Kakeru, cambiando il suo destino di morte certa. Dato che si tratta dell'ultimissima puntata di questo apprezzabilissimo anime sentimentale, ci fermiamo qui con le spiegazioni e lasciamo a voi il gusto della scoperta. Per chi volesse vivere la festa degli innamorati con un anime che non ha necessariamente un episodio di San Valentino, ma mette al centro l'amore, vi consigliamo anche il recente My Happy Marriage.