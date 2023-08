Quanti episodi avrà l'anime di Frieren? Tanti episodi in arrivo

Frieren: Dopo la Fine del Viaggio è un manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, in serializzazione discontinua da ormai qualche tempo su Weekly Shonen Sunday. Questo shonen atipico che mischia tematiche slice of life a mondi fantasy, un abbinamento che raramente viene proposto in questo genere di riviste, è diventato subito un top seller dell'anno.

Scrittore e disegnatore hanno creato una storia bella e struggente, con tanta nostalgia ma anche positività e voglia di ricercare sé stessi, in un viaggio che diventerà anche un anime. Frieren esordirà su Crunchyroll a fine settembre con un episodio molto speciale, della durata di ben due ore. Un inizio sfavillante per la saga di quest'elfa quasi immortale, ma per quanto tempo durerà?

Ci sono state diverse voci nel corso dei mesi sul numero di episodi previsto per l'anime di Frieren, ma soltanto adesso dei leak sembrano dirigersi verso un numero ben preciso. Secondo Spy e altri leaker che hanno pubblicato le informazioni su Twitter, Frieren sarà composto da 2-cour. Ciò significa che la serie esordirà nella stagione autunnale del 2023, con inizio previsto a ottobre, e si concluderà nella stagione invernale, a fine marzo 2024. Si tratta di ben sei mesi che, al netto di qualche pausa, implicano un gran numero di episodi.

Frieren potrebbe quindi avere tra i 22 e i 25 episodi totali, davvero molti per un anime di questo tipo. Ora non resta che attendere altre informazioni e soprattutto godersi l'esordio dell'elfa in TV e sui servizi streaming a fine settembre.