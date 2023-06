Quanti episodi avrà Demon Slayer 4 e quali capitoli adatterà? Le ipotesi in gioco

Chiusa la saga del villaggio dei forgiatori, si chiude un altro pezzo importante della storia di Tanjiro. L'anime però è ancora lontano dalla fine e quindi l'annuncio di Demon Slayer 4 serve per far proseguire questa storia che porterà alla sconfitta di Kibutsuji Muzan, il demone supremo che imperversa per il Giappone, terrorizzandolo.

Demon Slayer stagione 4 sarà sottotitolata "L'arco dell'allenamento dei pilastri" e sarà quindi una fase molto meno cruenta e adrenalinica di quelle precedenti. Abbiamo già analizzato i dettagli di questa saga di Demon Slayer, rifacendoci al manga. Tuttavia, le cose potrebbero anche cambiare in futuro, a seconda delle decisioni di Ufotable. Quanti episodi avrà Demon Slayer 4 e quali capitoli adatterà?

Una domanda a cui non è particolarmente semplice rispondere. Se non verrà modificata la storia originale, ci saranno davvero poche battaglie in questa stagione, dato che tutto è concentrato in pochi capitoli. Infatti, la saga dell'allenamento con i pilastri dura dal capitolo 128 fino al 136, appena 9 capitoli. Solitamente, sarebbero necessari appena tre episodi per adattare questa quantità di materiale. Tuttavia, è difficile che Demon Slayer 4 abbia meno di 9 episodi, per coprire tutto il solito cour trimestrale. Più probabile che Ufotable andrà leggermente oltre, adattando anche i capitoli dal 137 al 139, un'area limite tra le due saghe e che porta alla transizione nella grande battaglia finale.

Se Ufotable decidesse di non adattare anche qualche combattimento dell'ultima grande saga, per dedicare il tutto a un'unica grande stagione 5, allora sarebbero necessarie alcune aggiunte e qualche altro grande nemico da affrontare, per rendere più impattante questo arco narrativo in versione animata. In sostanza, è possibile che verranno adattati i capitoli dal 128 al 139 con qualche episodio filler con qualche nuovo demone al soldo di Muzan per non interrompere il flusso della saga finale.

E voi invece cosa avete pensato all'annuncio di Demon Slayer 4?