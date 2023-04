Quanti episodi avrà Hell's Paradise - Jigokuraku? MAPPA sorprende i fan

Assieme all'attesa terza stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Hell's Paradise - Jigokuraku è il grande portabandiera della stagione anime primaverile del 2023. Purtroppo, però, la serie prodotta da Studio MAPPA non farà compagnia agli spettatori, secondo un recente leak.

Con la premiere già trasmessa, gli spettatori hanno avuto modo di fare la conoscenza di Gabimaru "l'Arido", di Yamada Sagiri e delle premesse che danno vita alle vicende della trama. Condannato a morte, il ninja più forte di Iwagakure ha una sola possibilità di rivedere sua moglie, quella di completare la missione affidatagli dalla donna.

In un solo episodio Studio MAPPA ha già convinto gli spettatori, che però non resteranno in compagnia dei protagonisti della serie per molto a lungo. Diversi, recenti leak hanno ufficializzato la durata dell'anime di Hell's Paradise – Jigokuraku, che in un primo momento si pensava essere diviso in due cour per un totale di oltre venti episodi.

Per Hell's Paradise MAPPA adotterà la stessa formula adottata con Chainsaw Man. La serie animata durerà soli 13 episodi, e dunque la trasmissione terminerà a fine giugno 2023. In questa prima parte dell'opera, lo studio d'animazione adatterà il primo dei quattro archi narrativi del manga di Yuji Kaku, che ha una durata di 16 capitoli. La seconda saga, quella di Lord Tensen, ha una durata di 43 capitoli ed è dunque improbabile che venga già adattata per intera in questa prima stagione. Vi salutiamo lasciandovi alle sigle dell'anime di Hell's Paradise – Jigokuraku.