Quanti episodi avrà Kaguya-sama stagione 3? Ecco il numero totale

Chiusa una stagione ne arriva un'altra: dopo l'inverno sono iniziati gli anime di primavera con nuove uscite e vecchie conoscenze. In quest'ultima categoria ricade Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic, terza stagione dell'apprezzatissima serie rom-com seinen. Ancora una volta Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane si sfidano a colpi d'amore.

I loro stratagemmi sono, da due stagioni, il perno principale di Kaguya-sama: Love is War. Finora però non c'è stato nulla di fatto, anche se i due protagonisti sono riusciti ad avvicinarsi moltissimo e a conocersi meglio. Gli sviluppi di Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic promettono però molto bene, visto anche il sottotitolo della terza stagione. I primi episodi hanno già fatto pregustare agli spettatori una stagione ricca di colpi di scena ed eventi importanti. Per quanto durerà? Quanti episodi avrà Kaguya-sama: Love is War stagione 3?

La risposta arriva da un tweet di Sugoi LITE. Secondo lui, Kaguya-sama stagione 3 sarà composto da 13 episodi totali. Un anime da 1-Cour completo quindi, che mantiene all'incirca lo stesso numero di episodi delle stagioni scorse (entrambe 12). Le battaglie romantiche dei ragazzi della Shuchiin accompagneranno quindi fino alla fine di giugno, momento in cui scadrà definitivamente il periodo della stagione primaverile.