Quanti episodi avrà My Hero Academia 5? ecco il numero esatto

Fino ad ora Studio Bones ha fatto un ottimo lavoro con l'adattamento animato di My Hero Academia, dando giustizia ed una voce ad alcuni degli eventi più memorabili della sceneggiatura di Kohei Horikoshi. Ad ogni modo, la quinta stagione ha da poco compiuto il suo debutto e ci accompagnerà per diverse settimane.

Il primo episodio di My Hero Academia 5 è stato un filler, una puntata speciale che ha tuttavia aperto le danze in grande stile, con un ottimo comparto tecnico, per i nuovi eventi che da questo momento in avanti caratterizzeranno Deku e i suo amici aspiranti Hero. In fan sono rimasti colpiti dall'episodio 1 e hanno iniziato ad augurarsi che BONES riesca a mantenere lo stesso elevato livello di qualità per tutta la durata della produzione.

Nelle scorse ore, sul sito ufficiale, sono emerse le prime informazioni per le vendite dell'edizione home video che hanno portato con sé una piacevole novità: stando ai dati ufficiali, dunque, My Hero Academia 5 avrà ben 25 episodi e ci accompagnerà per due cour, di conseguenza fino alla fine di settembre o inizio ottobre. Un numero tutto sommato ideale per adattare al meglio una delle saghe più importanti per comprendere meglio gli avvenimenti futuri.

E voi, invece, vi aspettavate una stagione da oltre 20 episodi? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa bizzarra svista nella 5x01.