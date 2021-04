Quanti episodi avrà il nuovo anime di Shaman King? Ecco il numero esatto

Specialmente in Occidente, sono numerose le generazioni cresciute con Shaman King, adattamento anime del 2001, in Italia giunto solo nel 2005, del manga di Hiroyuki Takei. L'annuncio ha tuttavia suddiviso in due la community, tra chi spera finalmente in un adattamento fedele all'opera originale e chi, invece, teme per un disastro.

Lo staff ha già comunicato che il progetto coprirà tutti i volumi della storia e, inoltre, godrà di una serie di aggiunte richieste proprio da Shueisha. Per ovvi motivi, dunque, era lecito aspettarsi una produzione che andasse ben oltre i 25 episodi ed effettivamente le aspettative sono state parzialmente mantenute. Attraverso i dati dell'edizione home video, infatti, è stato confermato che l'anime conterà in totale 52 episodi.

Qualcuno ha espresso il proprio disappunto dal momento che lo staff aveva precedentemente adattato 20 volumi, sui 35 disponibili, in circa 60 episodi e il numero esiguo di puntate potrebbe costringere la produzione a tagliare diverse parti dell'opera. Ad ogni modo, Shaman King 2021 sta per arrivare in Giappone già nei prossimi giorni, mentre in Italia la vedremo su Netflix soltanto durante il corso dell'anno.

E voi, invece, che aspettative avete per questo reboot, siete entusiasti o temete per un adattamento peggiore del precedente? In attesa di poter ammirare l'opera anche nel Bel Paese, vi rimandiamo al nostro speciale sulle nostre considerazioni e i nostri dubbi su Shaman King 2021.